"Wygrał Pan bardzo ważne wybory, mam wielką nadzieję, że to zwycięstwo się Polsce przysłuży" - podkreślił w poniedziałkowym wpisie lider Konfederacji. Dodał, że liczy, iż Karol Nawrocki "nie powtórzy błędów przeciwników".

"Udało się Panu przekonać moich wyborców, że ma Pan krytyczne zdanie co do wielu ważnych działań poprzednich rządów PiS" - zauważył Sławomir Mentzen, po raz kolejny nawiązując do zapisów deklaracji. Wyraził nadzieję, że prezydent elekt "będzie o tym pamiętał i nie zapomni o tych milionach wyborców", którzy nie zagłosowali na niego 18 maja, ale poparli w drugiej turze.