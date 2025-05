Z danych przedstawionych we "wstępnym raporcie z analizy ekspozycji kandydatów w telewizyjnych programach informacyjnych przed wyborami prezydenckimi w Polsce w 2025" opublikowanym przez UMCS wynika, że to "Wydarzenia" Polsatu najchętniej spośród wszystkich przeanalizowanych, przedstawiały w neutralny sposób polityków ubiegających się o najważniejszy urząd w państwie .

W przypadku Rafała Trzaskowskiego jako neutralne oceniono 53 proc. emitowanych przez "Wydarzenia" newsów. Podobnie jeśli chodzi o Karola Nawrockiego (46 proc.), czy Sławomira Mentzena (62 proc.). Ten odsetek dopełniły materiały o charakterze "ambiwalentnym". Materiałów ocenionych przez badaczy jako "pozytywne" lub "negatywne" wobec danego kandydata było zdecydowanie najmniej w porównaniu do konkurencji.

Oznacza to, że to w czołowym programie informacyjnym Polsatu znalazło się najwięcej rzetelnych materiałów na temat głównych kandydatów na urząd prezydenta. "'Wydarzenia' najchętniej sięgały po neutralny ton w opisie rzeczywistości kampanijnej" - czytamy we wnioskach raportu badaczy.