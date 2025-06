Nie każdy Polak ma prawo wziąć udział w wyborach prezydenckich. Zgodnie z Ustawą o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, głosowanie to przywilej zarezerwowany dla pełnoletnich obywateli, którzy nie utracili swoich praw wyborczych. Kto zatem nie pojawi się przy urnie 1 czerwca? Oto cztery grupy wykluczonych:

osoby pozbawione praw publicznych - prawomocne orzeczenie sądu, np. w wyniku poważnego przestępstwa, odbiera prawo do głosowania na czas określony lub na stałe;

Warto pamiętać, że podstawą udziału w wyborach jest obywatelstwo polskie. Co ciekawe, osoby odbywające karę więzienia mogą głosować, o ile nie zostały pozbawione praw publicznych.

Posiadanie prawa wyborczego nie gwarantuje możliwości oddania głosu w dowolnym miejscu. Osoby, który planują oddać głos poza stałym miejsce zamieszkania, muszą złożyć wniosek o wpisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie wyborczym .

Należało złożyć go w urzędzie gminy właściwym dla miejsca głosowania, najpóźniej do 29 maja 2025 roku .

Istnieje również możliwość zagłosowania w wyborach prezydenckich w dowolnym lokalu w Polsce lub za granicą. Jednak w tym celu wyborca musi uzyskać zaświadczenie umożliwiające oddanie głosu w dowolnym lokalu wyborczym w Polsce lub za granicą. Wniosek o wydanie zaświadczenia należało z kolei złożyć w urzędzie gminy, w której widniejmy w rejestrze wyborców, najpóźniej do 29 maja 2025 roku.

Bez tego zaświadczenia głosowanie poza miejscem zameldowania nie będzie możliwe, nawet przy wpisie do rejestru wyborców.

Osoby, które w dniu wyborów przebywają poza miejscem zamieszkania i nie zmieniły miejsca głosowania ani nie uzyskały zaświadczenia o prawie do głosowania w dowolnym lokalu, nie będą mogły pojawić się przy urnie wyborczej 1 czerwca.

Nie każdy może osobiście udać się do lokalu wyborczego, by oddać głos. W takich przypadkach polskie prawo przewiduje rozwiązanie w postaci głosowania przez pełnomocnika. Ta możliwość została stworzona z myślą o osobach napotykających bariery związane z wiekiem lub stanem zdrowia i pozwala zachować prawo do udziału w demokratycznym procesie.