Według doniesień medialnych w niektórych komisjach wyborczych ma dochodzić do sytuacji, w której osoby związane z Ruchem Kontroli Wyborów za pośrednictwem aplikacji #RKW kontrolują zaświadczenia o prawie do głosowania .

Według nich ma to na celu sprawdzenie, czy zaświadczenia nie są wykorzystywane przez niektórych wyborców wielokrotnie. Miało również dochodzić do sytuacji, w której po weryfikacji, wyborcom odmawiano wydania karty do głosowania.