Wybory prezydenckie. Czy będzie kolejną pierwszą damą? Kim jest Marta Nawrocka?

Marta Nawrocka jest rodowitą gdańszczanką, urodziła się w tym mieście w 1986 roku i do dziś jest z nim związana. Tam uczęszczała do Państwowej Szkoły Baletowej im. Janiny Jarzynówny-Sobczak.

Na czas kampanii prezydenckiej męża Marta Nawrocka wzięła w pracy urlop, by wspierać go w wyścigu do fotela prezydenta.