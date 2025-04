W styczniu 2025 roku Stanowski ogłosił swoją kandydaturę w wideo na Kanale Zero, stylizowanym na orędzie gen. Wojciecha Jaruzelskiego z 1981 roku. "Zwracam się do was jako kandydat na prezydenta. Nasza ojczyzna stoi nad przepaścią" - powiedział z powagą, by zaraz przejść do parodii.