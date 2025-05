To, o której godzinie odbywa się głosowanie w kraju, reguluje Kodeks wyborczy. Głosowanie na prezydenta 1 czerwca odbywa się w lokalu wyborczym bez żadnej przerwy od godziny 7.00 do godziny 21.00 .

Choć komisje wyborcze są otwarte do godz. 21.00, to wyborcy muszą zostać dopuszczeni do głosowania, jeśli przybyli do lokalu wyborczego przed 21.00, ale na przykład z uwagi na dużą liczbą głosujących nie zdążyli oddać głosu na prezydenta. Kodeks wyborczy jasno stwierdza, że do urn mogą podejść osoby, które przybyły do lokalu wyborczego przed godziną zakończenia głosowania, czyli maksymalnie o godz. 20.59.