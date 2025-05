Najmniej obywateli uprawnionych do głosowania, czyli 21 osób, przebywało w Mongolii . Nieco większą liczbą mogła poszczycić się Etiopia , w której do urn mogły pójść 23 osoby. Na trzecim miejscu, pod względem najmniejszej liczby osób uprawnionych do głosowania, znalazły się: Iran oraz Nigeria . W każdym z tych państw głosować mogło 28 osób.

Co ciekawe, w niektórych krajach frekwencja podczas I tury osiągnęła 100 proc. Mowa tutaj o Litwie, Łotwie, Malezji, Serbii oraz wcześniej wspomnianym Iranie. Z państw, w których liczba osób uprawnionych do głosowania przekroczyła 1000, na uwagę zasługują Zjednoczone Emiraty Arabskie. W rzeczonym państwie do urn mogło pójść 1505 obywateli Polski. Podliczono 1459 kart ważnych, co przełożyło się na frekwencję na poziomie 96,94 proc.