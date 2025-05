Jej styl był przedmiotem analiz w kolorowej prasie, ale to jej empatia i otwartość budowały prawdziwy autorytet.

Dla wielu do dziś pozostaje wzorcem pierwszej damy, o czym świadczy wynik sondażu sprzed pięciu lat przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS), w którym przez 48,1 proc. ankietowanych została uznana za "najlepszą pierwszą damę" .

Z wykształcenia ekonomistka, prywatnie kobieta subtelna, zawsze uśmiechnięta, nieco wycofana z pierwszego planu. Maria Kaczyńska zdobyła sympatię społeczeństwa, gdy zaczęła przemawiać w imieniu kobiet i rodzin, np. w 2007 podpisała się pod apelem kobiet mediów o to, aby nie zmieniać zapisu konstytucji w dziedzinie ochrony życia.

Pierwsza dama z nauczycielskim zacięciem. Nie robiła szumu wokół siebie, ale działała systematycznie i z zaangażowaniem, szczególnie w Komitetach Honorowych, np. przewodniczyła Komitetowi Honorowemu obchodów Roku Janusza Korczaka, czy przyjęła zaproszenie do wstąpienia do Klubu Matek Chrzestnych Statków Armatorów Wybrzeża Gdańskiego.

Z zawodu nauczycielka języka niemieckiego (do końca roku szkolnego 2014/2015 pracowała w liceum w Krakowie), z zamiłowania podobno miłośniczka sztuki i opery. Jej milczenie często było interpretowane jako manifest, innym razem jako lojalność.

Warto przypomnieć: rola pierwszej damy w Polsce nie jest uregulowana żadnym przepisem prawa. To funkcja czysto zwyczajowa. Nie ma kompetencji urzędowych, nie pobiera wynagrodzenia , nie podejmuje decyzji.

A mimo to jej wpływ na społeczne postrzeganie prezydentury jest nie do przecenienia. Może otwierać drzwi do tematów trudnych i pomijanych.