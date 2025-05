W drugiej turze wyborów prezydenckich 2025 do głosowania uprawnia również aplikacja mObywatel. To wynik postanowienia Sądu Najwyższego z 7 maja 2025. Dlatego do urn możemy pójść z telefonem, który ma zainstalowaną taką aplikację aktualizowaną do wersji 4.56.0 lub nowszej.