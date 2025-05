Największa frekwencja w historii wyborów prezydenckich w Polsce została odnotowana w II turze w 1995 roku, kiedy do urn poszło 68,23 proc. uprawnionych do głosowania. Bardzo zbliżony wynik padł także w II turze wyborów prezydenckich w 2020 roku - 68,18 proc. Oba te wyniki są rekordowe, jeżeli chodzi o ogólną frekwencję w wyborach prezydenckich w III Rzeczpospolitej (zarówno w I jak i w II turze).

Wybory prezydenckie 2025. Pierwsza tura z rekordem

Natomiast jeżeli chodzi wyłącznie o pierwszą turę wyborów, największą frekwencję w historii zanotowano w 2025 roku. W tym roku do urn wyborczych udało się 67,31 proc. osób uprawnionych do głosowania. Ostatnie lata pokazują rosnące zaangażowanie Polaków w wybory prezydenckie, co przekłada się na coraz wyższe wskaźniki uczestnictwa w głosowaniu.

Według najnowszego sondażu opublikowanego przez Opinia24 dla RMF FM przewidywana frekwencja w II turze wyborów prezydenckich 2025 ma wynieść ok. 70 proc.. Przeprowadzone badanie wskazuje także, iż bardziej zmobilizowane do udziału w głosowaniu są kobiety (75 proc.), a wśród osób w wieku 60+ frekwencja może sięgnąć nawet 79 proc.

Frekwencja w drugiej turze wyborów. Jaki wynik typuje AI?

Zapytaliśmy trzech czołowych czatbotów AI o ich prognozy odnośnie do frekwencji w nadchodzącej II turze wyborów prezydenckich 2025:

Microsoft Copilot

Na pytanie "Jaką frekwencję przewidujesz w drugiej turze wyborów prezydenckich w Polsce, w 2025 roku?" Microsoft Copilot (z włączoną funkcją Think Deeper) udzielił odpowiedzi:

"Prognozowanie frekwencji w drugiej turze wyborów prezydenckich to zadanie obarczone dużą niepewnością, gdyż wynik zależy od wielu czynników - od kampanii wyborczych i mobilizacji społeczeństwa, przez bieżące nastroje polityczne, aż po specyfikę rywalizacji obu kandydatów.

Druga tura, w której wybór ogranicza się do dwóch kandydatów, zazwyczaj niesie ze sobą większe emocje i wyższą stawkę decydującą o przyszłości kraju. W efekcie intensywniejsza mobilizacja wyborców - zarówno tych, którzy głosowali już w pierwszej turze, jak i tych, którzy być może początkowo pozostawali w tyle - mogłaby przesunąć frekwencję do przedziału 70-75 proc."

ChatGPT

Na pytanie "Jaką frekwencję przewidujesz w drugiej turze wyborów prezydenckich w Polsce, w 2025 roku?" ChatGPT (z włączoną funkcją "Pomyśl Dłużej") odpowiedział:

"Moim zdaniem II tura wyborów prezydenckich w Polsce w 2025 roku przyciągnie do urn około 72-73 proc. uprawnionych. Wysoka polaryzacja sceny politycznej i duża stawka rywalizacji naturalnie podnoszą frekwencję, a silna mobilizacja obu sztabów dodatkowo zachęca do udziału. Coraz częściej Polacy traktują głosowanie jako formę protestu lub wyrażenia poparcia, co przekłada się zwłaszcza na drugą turę, gdy wybór jest jednoznaczny.

Kluczowe czynniki sprzyjające takiej frekwencji to aktywność młodszych wyborców, którzy czują, że ich głos może zdecydować o wyniku, oraz ciągły rozwój rozwiązań ułatwiających głosowanie. Czynniki ryzyka to głównie niepogoda, która w dniu wyborów może obniżyć udział o 1-2 punkty procentowe, oraz pewne zmęczenie polityką, ale nie wydaje się ono na tyle silne, by znacząco osłabić tendencję wzrostową z poprzednich lat".

Google Gemini

Na pytanie "Jaką frekwencję przewidujesz w drugiej turze wyborów prezydenckich w Polsce, w 2025 roku?" Google Gemini (włączonym trybem Deep Research) odpowiedział:

"Bazując na historycznych trendach, gdzie frekwencja w drugiej turze zazwyczaj przewyższa tę z pierwszej, oraz biorąc pod uwagę wyjątkowo wysoką frekwencję w I turze, można spodziewać się znaczącej mobilizacji wyborców. Duża polaryzacja polityczna w Polsce, z kandydatami reprezentującymi główne bloki, również sprzyja zwiększonej partycypacji.

Wszystkie te czynniki wskazują, że frekwencja w nadchodzącej II turze może być bardzo wysoka. Moja prognoza to około 71-72 proc., co mogłoby oznaczać rekordową frekwencję w historii polskich wyborów prezydenckich".

Wybory prezydenckie 2025. Rafał Trzaskowski kontra Karol Nawrocki. Kiedy druga tura?

Pierwsza tura wyborów prezydenckich nie przyniosła rozstrzygnięcia. Konieczne jest zatem ponowne głosowanie, które odbędzie się 1 czerwca.

W drugiej rundzie walki o fotel prezydencki zmierzą się Rafał Trzaskowski (kandydat KO) i Karol Nawrocki (kandydat wspierany przez PiS). W pierwszej turze Trzaskowski zdobył 31,36 proc. głosów, a Nawrocki 29,54 proc.

Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7:00 do 21:00. Zapoznaj się ze szczegółami głosowania w drugiej turze.

Najnowsze informacje o wynikach i przebiegu głosowania publikujemy w naszym raporcie specjalnym - Wybory prezydenckie 2025.

