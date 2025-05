Jeżeli nieprawidłowości dotyczą pracy komisji obwodowej lub nie uzyskano reakcji na miejscu, zgłoszenie można skierować do organu wyższej instancji.

Skargi na działania komisarza oraz poważne naruszenia , takie jak fałszowanie kart, nieprawidłowości w protokołach czy inne działania mające wpływ na wynik wyborów , można zgłaszać bezpośrednio do PKW, m.in. przez stronę internetową lub infolinię.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich należy zgłaszać naruszenia dotyczące ograniczania praw wyborczych, utrudniania głosowania, nierównego traktowania wyborców, utrudniania dostępu do lokalu oraz innych naruszeń konstytucyjnych praw i wolności podczas wyborów. Do RPO należy zwrócić się zwłaszcza, gdy inne instytucje nie są właściwe lub nie reagują na zgłoszenie.