Wybory prezydenckie 2025. Jak wygląda karta do głosowania w drugiej turze?

Agnieszka Boreczek

Druga tura wyborów prezydenckich to decydujący moment, w którym Polacy wybiorą między Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim. Głosujesz pierwszy raz? Nie jesteś pewien, czy wiesz, jak wypełnić kartę do głosowania? Tak będzie wyglądała karta do głosowania w drugiej turze.