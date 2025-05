Wybory prezydenckie. Ile kart do głosowania dostaje wyborca?

1 czerwca odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich . Dwóch kandydatów, którzy otrzymali w poprzedniej turze największą liczbę głosów stanie do walki o najwyższy urząd w państwie. Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7:00 do 21:00 .

Głos w wyborach prezydenckich będą mogli oddać obywatele, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończą 18 lat . Co ważne - dany wyborca nie może być ubezwłasnowolniony bądź pozbawiony praw publicznych lub praw wyborczych.

Ile kart do głosowania dostanie wyborca w lokalu wyborczym? W trakcie drugiej tury wyborów prezydenckich osoba chcąca oddać głos otrzyma jedną kartę do głosowania, na której znajdą się nazwiska dwóch kandydatów - Rafała Trzaskowskiego oraz Karola Nawrockiego. To właśnie oni dostali najwięcej głosów w pierwszej turze. Jednocześnie żaden z nich nie uzyskał poparcia większego niż 50proc., wobec czego konieczne jest ponowne głosowanie.