W drugiej turze wyborów prezydenckich na polskich statkach morskich mogą głosować osoby, które zostały wpisane do spisu wyborców na danym statku już w I turze. Jeżeli nadal przebywają na tym samym statku, nie muszą ponownie składać wniosku o zmianę miejsca głosowania ani zgłaszać się w tej sprawie do kapitana.

Natomiast ci, którzy nie głosowali na danym statku w I turze, a chcą to zrobić w II turze, muszą najpóźniej pięć dni przed wyborami (27 maja 2025 r.) poinformować kapitana o zamiarze głosowania i złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców. W takiej sytuacji można również oddać głos na podstawie ważnego zaświadczenia o prawie do głosowania.