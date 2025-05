fotografowanie kart do głosowania: prawo nie zakazuje wprost robienia zdjęć kart wyborczych, ale takie działanie jest niewskazane. Publikacja takich fotografii, zwłaszcza w mediach społecznościowych, może być uznana za naruszenie ciszy wyborczej lub tajemnicy głosowania, co grozi konsekwencjami prawnymi, w tym grzywną do 5 tysięcy złotych;