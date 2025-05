Wylegitymować się można także za pomocą aplikacji mObywatel , a konkretniej usługi mDowód . Jeżeli nie przedstawimy żadnego dokumentu potwierdzającego tożsamość, to wówczas nie zostanie nam wydana karta do głosowania.

Zaświadczenie o prawie do głosowania jest wydawane przez Urząd Miasta bądź Urząd Gminy. Po jego uzyskaniu należy zabrać je do lokalu wyborczego. Jeżeli nie będziemy mieli ze sobą dokumentu, a chcemy zagłosować poza miejscem zameldowania lub zamieszkania, to wówczas, podobnie jak w przypadku braku dowodu, nie zostanie nam wydana karta do głosowania.