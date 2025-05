Wybory prezydenckie 2025 zaplanowano na 18 maja . Jeśli dojdzie do drugiej tury głosowania, to zgodnie z artykułem 127 ustęp 4 Konstytucji RP, odbędzie się ona dwa tygodnie później, czyli 1 czerwca.

Obywatele, których w tym czasie nie będzie w miejscu zameldowania, a chcą zagłosować, mogą w prosty sposób zmienić miejsce głosowania . Niektórzy będą musieli także dopisać się do Centralnego Rejestru Wyborców.

Wybory prezydenckie 2025. Zmiana miejsca głosowania - jak to zrobić?

Zmiany miejsca głosowania mogą dokonać obywatele, którzy mieszkają w innej gminie, niż mają meldunek i chcą w niej głosować w każdych wyborach . Muszą oni złożyć wniosek, a można to zrobić na dwa sposoby: przez internet lub w urzędzie.

Jeśli chcemy to zrobić bez wychodzenia z domu, w niosek o zmianę miejsca głosowania znajduje się na stronie gov.pl . Klikamy w niego, a następnie logujemy się swoim profilem zaufanym. Podajemy swój adres stałego miejsca zamieszkania i zaznaczamy oświadczenie, że mieszkamy tam na stałe. Na koniec wniosek podpisujemy elektronicznie, a na skrzynkę ePUAP przyjdzie potwierdzenie złożenia dokumentu.

Do dokumentu może być konieczne dołączenie załącznika potwierdzającego zamieszkanie w gminie, w której chcemy głosować . Będą to na przykład:

Zmianę miejsca głosowania w urzędzie zaczynamy od przygotowania wniosku . Można go otrzymać w instytucji lub pobrać jego wzór ze strony gov.pl i samodzielnie wydrukować. We wniosku podajemy swoje dane, takie jak imię (lub imiona), nazwisko, numer PESEL i oświadczenie dotyczące adresu stałego zamieszkania.

Wybory 2025. Chcesz zagłosować na wakacjach? To możliwe

Co istotne, taką prośbę może wystosować każdy, kto będzie głosować na terenie Polski. Ponownie zawnioskować można przez internet lub w urzędzie gminy.

Jeśli chcemy jednorazowo zmienić miejsce głosowania przez internet, to musimy kolejno:

Sprawdzić wniosek i podpisać go elektronicznie

W przypadku składania papierowej wersji wniosku musimy przygotować sam dokument. Wniosek można wziąć z urzędu lub pobrać go ze strony gov.pl i wydrukować. Kwestionariusz wypełniamy danymi takimi jak: nazwisko, imię (lub imiona), obywatelstwo, numer PESEL oraz adres, pod którym będzie przebywać wnioskodawca.

Jak dopisać się do Centralnego Rejestru Wyborców?

Do Centralnego Rejestru Wyborców mogą się dopisać osoby, które chcą głosować w Polsce, ale nie są wpisane do CRW. Wniosek można złożyć przez internet lub w urzędzie i ma do tego prawo każdy, kto: