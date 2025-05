W najnowszym sondażu Opinia24 dla RMF FM ankietowani odpowiedzieli na pytania o to, czy sprawa mieszkania Karola Nawrockiego będzie miała znaczenie przy wyborze prezydenta w drugiej turze.

To, że kwestia mieszkania raczej będzie miała znaczenie na ich decyzję, deklaruje 10 proc. ankietowanych, a to, że raczej nie - o 9 punktów procentowych więcej .

Jak wynika z sondażu, najbardziej wrażliwi na wspomniane doniesienia są najmłodsi wyborcy (będzie miała ona wpływ na decyzję 35 proc. 18-29-latków) oraz ci najlepiej wykształceni (32 proc. osób z wykształceniem wyższym). Wśród wyborców, którzy na tę konkretną sprawę nie zwrócą uwagi przy wyborze, 59 proc. badanych to osoby deklarujące poparcie dla Karola Nawrockiego .

Gdańsk. Kawalerka Nawrockiego - co wiadomo do tej pory?

Przypomnijmy: głośna sprawa mieszkania popieranego przez PiS kandydata na prezydenta to pokłosie publikacji portalu Onet, który ujawnił, że - wbrew wcześniejszej deklaracji - Nawrocki nie jest właścicielem jednego, ale dwóch mieszkań .

Okazało się, że poza mieszkaniem w Gdańsku, w którym mieszka z rodziną, posiadał również kawalerkę . Kilka dni później portal podał, że Jerzy Ż. , wcześniejszy właściciel kawalerki - przekazał ją Nawrockiemu i jego żonie w zamian za opiekę i utrzymanie, czyli na zasadzie umowy dożywocia , jednak mężczyzna trafił do domu pomocy społecznej .

Popierany przez PiS kandydat poinformował później, że kawalerkę przekaże na cele charytatywne. Kilka dni później prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Gdyni Bogdan Palmowski przekazał, że stowarzyszenie 14 maja podpisało z Nawrockimi umowę darowizny ws. przekazania kawalerki, która wcześniej należała do Jerzego Ż. W umowie została zawarta klauzula, która mówi o tym, że jeśli stan zdrowia Jerzego Ż. na to pozwoli, mężczyzna będzie mógł wrócić do mieszkania.