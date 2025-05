W akcie, do którego dotarła Interia, czytamy m.in., że "Marta Nawrocka, działająca w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik w imieniu i na rzecz swojego męża Karola Nawrockiego oświadcza, że zobowiązuje siebie oraz swojego mocodawcę do wydania przedmiotu niniejszej umowy Stowarzyszeniu pod nazwą Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Gdyni z siedzibą w Gdyni w terminie do dnia 16 maja 2025 i co do obowiązku wydania przedmiotu niniejszej umowy poddaje siebie oraz swojego mocodawcę egzekucji, stosownie do art. 777, par.1, pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego".