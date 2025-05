Pierwotnie "Wielki Marsz Patriotów" miał się odbyć w niedzielę 11 maja w odpowiedzi na kwietniowy marsz zwolenników Prawa i Sprawiedliwości , jednak został on przełożony .

Również w południe rozpocznie się "Wielki Marsz za Polską" zwolenników Karola Nawrockiego. Wyruszą z ronda de Gaulle'a i przejdą ulicami Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście na plac Zamkowy . To zgromadzenie jest zaplanowane w godzinach 10:00-17:00.

- Dla wszystkich tych, dla których Polska jest ważna, niezależnie od waszych poglądów politycznych, wszystkich was, chcę zaprosić 25 maja do Warszawy na wielki marsz za Polską. Polska musi wygrać - powiedział kandydat popierany przez PiS.

W niedzielę również od około godziny 10 do 18 metro będzie kursowało tak jak w dzień powszedni .

Miasto Warszawa dodaje, że w trakcie marszów wyłączony zostanie ruch tramwajów na ulicach: Andersa, Marszałkowskiej i Puławskiej od Stawki do Goworka, Nowowiejskiej od placu Zbawiciela do alei Niepodległości, w Alejach Jerozolimskich od placu Starynkiewicza do ronda Waszyngtona, w alei "Solidarności" między aleją Jana Pawła II a ulicą Targową.