Większość Polaków uznaje wyniki wyborów prezydenckich ogłoszone przez PKW za wiarygodne, co potwierdza sondaż CBOS.

CBOS w komunikacie przekazanym mediom zwraca uwagę, że w czerwcowym badaniu zadało pytanie ankietowanym - doszło do tego jednak przed upływem terminu składania protestów wyborczych. Sondażownia chciała poznać ocenę wiarygodności podanych przez Państwową Komisję Wyborczą wyników ostatnich wyborów prezydenta oraz prawidłowości ich przeprowadzenia .

"Zapytaliśmy też ankietowanych o pięć aspektów związanych z funkcjonowaniem mechanizmów i procedur wyborczych w Polsce. Choć w tej kwestii badani zostali poproszeni o oceny ogólne, a nie w odniesieniu do ostatnich wyborów prezydenckich, to można jednak przypuszczać, iż ich przebieg oraz kampania wyborcza, a także reakcje polityków i mediów na ich wynik, w tym protesty wyborcze, rzutowały na wyrażane opinie " - czytamy.

Przeciwne zdanie wyraziło 15 proc. badanych (11 proc. "raczej nie", 4 proc. "nie"). Jedynie co dziesiąty wybrał odpowiedź "trudno powiedzieć" lub nie chciał odpowiadać na pytanie.

"Mimo iż respondenci przekonani, że podane przez Państwową Komisję Wyborczą wyniki wyborów Prezydenta RP są wiarygodne, przeważają w obu elektoratach, to znacznie częściej i z większą pewnością twierdzą tak głosujący w drugiej turze ostatnich wyborów prezydenckich na Karola Nawrockiego (łącznie 93 proc., z czego 47 proc. to zdecydowanie o tym przekonani)" - czytamy.

Polaków zapytano także o ocenę parlamentu. W czerwcu pracę posłów dobrze oceniła blisko jedna trzecia respondentów (od maja bez zmian). Złą opinię o działalności Sejmu ma nieco ponad połowa badanych (tak samo jak miesiąc wcześniej). Pracę senatorów aprobuje jedna trzecia ankietowanych, a 39 proc. do działalności izby wyższej parlamentu odniosło się z dezaprobatą.

Po ogłoszeniu wyniku pojawiły się sygnały, że w niektórych okręgowych komisjach wyborczych doszło do nieprawidłowości - głosy oddawane na jednego z kandydatów były przyporządkowywane do drugiego. Poskutkowało to zarządzeniem o reasumpcji w komisjach, w których odnotowano błędy.