Ważność wyborów prezydenckich. Sąd Najwyższy podał kluczową datę

Do poniedziałku w Sądzie Najwyższym zarejestrowano ponad 10 tys. protestów wyborczych z ponad 50 tys., jakie wpłynęły do SN z różnych części kraju.

SN wcześniej zgodził się na ponowne przeliczenie kart do głosowania w 13 komisjach, w których zamieniono liczby oddanych głosów. Jeden z najgłośniejszych przypadków miał miejsce w komisji nr 95 w Krakowie, gdzie doszło do zamiany wyników między kandydatami Karolem Nawrockim a Rafałem Trzaskowskim na korzyść tego pierwszego. Do takiego samego błędu doszło m.in. w komisji w Mińsku Mazowieckim.