Zgodnie z przepisami prawa, decyzja o stwierdzeniu ważności lub nieważności wyborów należy do IKNiSP SN, na podstawie art. 26 par. 1 pkt 2 ustawy o Sądzie Najwyższym. Postanowienie jest ostateczne i nie ma od niego drogi odwoławczej .

Dodał, że chodzi jednak o protesty na dużą skalę. - To muszą być protesty dotyczące skali ogólnokrajowej, a nie lokalnej czy zwłaszcza jednostkowej . Jeżeli członkowie izby dojdą do wniosku, że nawarstwienie zarzutów zawartych w protestach ma tak istotne znaczenie, że przekracza dopuszczalną granicę, wtedy sąd uzna, że wybory są nieważne - powiedział Hermeliński.

Wyniki wyborów prezydenckich. Co jeśli SN uzna je za nieważne?

Jeśli IKNiSP SN uzna, że wynik wyborów prezydenckich jest ważny, 6 sierpnia 2025 r. Karol Nawrocki zostanie zaprzysiężony na Prezydenta RP. Rozpocznie tym samym kadencję, która potrwa pięć lat, do 2030 r.

SN podjął też decyzję w sprawie protestów wyborczych, które wpłynęły do instytucji. Część z nich została uznana za konstruktywne, jednocześnie niemające jednak wpływu na ostateczny wynik wyborów .

Ponad 50 tysięcy protestów wyborczych, które wysłane zostały do SN a sporządzone na podstawie wzorów przygotowanych przez posła Romana Giertycha i europosła Michała Wawrykiewicza , zostały - decyzją SN - pozostawione bez dalszego biegu.

W czasie poniedziałkowej konferencji wyborczej o to, jak rząd zamierza ustosunkować się do decyzji o stwierdzeniu ważności wyborów, pytany był Donald Tusk . Premier zasugerował, że choć rząd jest przekonany o wadliwym powołaniu Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, zaakceptuje orzeczenie.

- Nie może być tak, i proszę to przyjąć do wiadomości, że ja będę publikował lub nie publikował orzeczenia tej czy innej instytucji w zależności od tego, czy mi się podobają wyniki wyborów - mówił premier.

Dodał jednak, że - podobnie jak we wcześniejszych przypadkach - orzeczenie zostanie opublikowane z dodatkową informacją "o stanie prawnym, a więc o wadliwości powołania tej izby ".

Po ogłoszeniu wyniku pojawiły się sygnały, że w niektórych okręgowych komisjach wyborczych doszło do nieprawidłowości polegających m.in. na tym, że głosy oddawane na jednego z kandydatów były przyporządkowywane do drugiego. Poskutkowało to zarządzeniem o reasumpcji w komisjach, w których odnotowano błędy.