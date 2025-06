Wątpliwości wokół liczenia głosów po wyborach. Donald Tusk zapowiada

W piątek po południu Donald Tusk zamieścił wpis w mediach społecznościowych, w którym odniósł się do nieprawidłowości podczas liczenia głosów.

Jak dodał szef rządu, "protesty trafią do Sądu Najwyższego". "Rozumiem emocje, ale zakładanie z góry, że wybory zostały sfałszowane, nie służy polskiemu państwu " - napisał Donald Tusk.

- Liczę na to, że zostanie to wyjaśnione, bo jak sam patrzyłem na wyniki tych komisji obwodowych, to w przeszłości takich przypadków nigdy nie mieliśmy - mówił Gawkowski.