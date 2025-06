Z kolei na antenie TVN24 na paskach pojawiły się wezwania o treści: "Chodźmy na frekwencyjny rekord". Telewizja zwracała się także bezpośrednio do mieszkańców poszczególnych miast wojewódzkich. "Halo, Kraków, bo wybiorą za was prezydenta", "Gdańszczanie, cała Polska na was czeka!" czy "Halo, Gdańsk, Katowice, Łódź, Gorzów Wielkopolski! Bardzo brakuje waszych głosów" - to niektóre z haseł, jakie pojawiały się na telewizyjnych paskach stacji TVN24.