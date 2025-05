W niedzielę, tuż po ogłoszeniu wyników sondażowych Nawrocki ocenił, że te wybory były najmniej sprawiedliwie w ciągu ostatnich 35 lat. - Były to wybory nieuczciwe. Strumień propagandy i kłamstwa finansowany przez Spółki Skarbu Państwa, instytucje państwa polskiego wykorzystywane do walki z kandydatem obywatelskim. Zabrana subwencja partii, która mnie popierała - PiS. I co? I nic! Jesteśmy i wygramy - podkreślił. Wezwał także do tego, by druga tura wyborów była uczciwa i odbyła się "jedna, uczciwa debata prezydencka".