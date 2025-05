Wybory prezydenckie 2025. Trzaskowski: To mnie różni od kontrkandydatów

- Mówimy o młodych ludziach, bo oni zazwyczaj głosują na te partie. Dlatego organizowałem Campus Polska , żeby się dowiedzieć co im w duszy gra - stwierdził prezydent Warszawy.

- To mnie różni od kontrkandydatów, że większość z nich ustawia się w roli recenzentów . Nie brali za nic poważnej odpowiedzialności, a ja większość problemów rozwiązuję w Warszawie - oświadczył.

- Mam kontrkandydatów i kontrkandydatki ze strony demokratycznej, osiem czy dziewięć osób. To nic dziwnego, że się to poparcie w pierwszej turze się rozkłada - ocenił.

Dopytywany, czy zatem to jest przyczyną tego, że elektorat lewicy nie jest w stanie już go wspierać, Trzaskowski odparł, że tak.

- Jeżeli mamy 10 kandydatów po stronie demokratycznej, to poparcie się rozkłada. Będę walczył, żeby - jeżeli będę w drugiej turze, a wszystko na to wskazuje - to poparcie odzyskać - zadeklarował.