- Właśnie w tych gminach znajdują się rezerwy mobilizacyjne. Oczywiście nie wiemy tego na 100 proc., bo to jest tylko korelacja, nie przepytywaliśmy mieszkańców, ale można przypuszczać, że to tam jest sporo osób, które, jeśli wezmą udział w II turze, potencjalnie zasilą elektorat Rafała Trzaskowskiego - tłumaczy specjalista.

Sztab Rafała Trzaskowskiego liczy także na zapas w głosach Polonii , która w pierwszej turze częściej stawiała na kandydata KO. Tym bardziej że frekwencja wśród Polaków na pewno wzrośnie, bo dotychczas zarejestrowała się rekordowa liczba prawie 700 tys. osób. To o ponad 180 tys. osób więcej niż w pierwszej turze.

- Jest także część wyborców, którzy dystansują się od bieżącej polityki, odnosząc się do niej krytycznie. Ta grupa mobilizuje się impulsowo w momencie, w którym przekonanie o wadze ich głosu jest większe, czyli w drugiej turze przy wyrównanych szansach dwóch kandydatów - tłumaczy.

- Jest tam dużo wyborców, którzy kiedyś głosowali na Andrzeja Dudę, ale odpłynęli do bardziej radykalnych kandydatów, czy też nieobarczonych bagażem rządzenia, czyli Mentzena, Brauna, Jakubiaka, czy Stanowskiego - wskazuje prof. Adam Gendżwiłł.

- Natomiast myślę, że ten wysiłek powinien koncentrować się także na grupach, w których wynik Nawrockiego w pierwszej turze był stosunkowo słaby , np. na najmłodszych wyborcach . To osoby, które głosują po raz pierwszy, często nie mają skrystalizowanych preferencji partyjnych, dlatego łatwiej ich do siebie przekonać - tłumaczy.

Jak pisaliśmy w Interii, PiS liczy także na mobilizację rolników i mieszkańców prowincji , To właśnie tam zdaniem sztabowców są jeszcze rezerwy.

Badania sondażowe wskazują, że frekwencja w II turze będzie wyższa niż w pierwszej (wyniosła 67,3 proc.). Najnowsza prognoza IBRiS na zlecenie Polsat News wskazuje, że do wyborów może pójść nawet 77,7 proc. Polaków.

Jak mówi Adam Gendźwiłł, wyższa frekwencja w drugiej turze, to tendencja, którą w Polsce obserwujemy od lat 90. - Szacuję, że przekroczymy próg 74-75 proc., a wtedy padnie nowy rekord frekwencyjny - zauważa rozmówca Interii.

Przypomnijmy, że pięć lat temu frekwencja w drugiej turze wyborów prezydenckich wyniosła 68,2 proc.; z kolei dotychczasowy rekord frekwencyjny odnotowano w wyborach w 2023 roku, kiedy to posłów i senatorów wybierało dokładnie 73,97 proc. uprawnionych do głosowania.

- Jeśli rzeczywiście sprawdzą się te przewidywania dotyczące poziomu frekwencji, to w drugiej turze do urn mogą pójść nawet dwa miliony nowych wyborców. To bardzo dużo, właściwie jedna trzecia dotychczasowego elektoratu Rafała Trzaskowskiego czy Karola Nawrockiego - wskazuje. Przypomnijmy, że na kandydata KO w pierwszej turze postawiło - 6,1 mln Polaków, a na kandydata wspieranego przez PiS - 5,8 mln.