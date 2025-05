- To jest jeden z największych skandali tej kampanii . Niewiele było spraw, gdzie udało się zbudować pełną solidarność pomiędzy prezydentem Lechem Kaczyńskim, a mną, gdy byłem premierem. Był to raczej konflikt i polityczna konfrontacja. W kwestii Ukrainy, jej suwerenności, prozachodniej pozycji i członkostwa w NATO była pełna zgoda - mówił szef polskiego rządu.

- Nie mówię tego, żeby się powoływać i robić kłopot Nawrockiemu... Wiadomo, że to jest kłopot, gdy ludzie się dowiedzą, że on jedną z najważniejszych pozytywnych decyzji Lecha Kaczyńskiego teraz kwestionuje i wyrzuca do śmietnika. Mówię o tym, bo jest to fundamentalne z perspektywy bezpieczeństwa Polski. Ostatnią rzeczą, jaką Polska powinna robić, to wspieranie lub realizowanie postulatów Putina. To w jakimś sensie był powód wybuchu wojny - stwierdził premier.