W Pabianicach (woj. łódzkie) kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski spotkał się z wyborcami. Polityk mówił, że głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich to jedna z "najważniejszych decyzji" przed jaką stoimy.

- Polska jest dzisiaj potęgą, która przewodzi w Europie - zaznaczył Trzaskowski. Kandydat podkreślił, że "dzisiaj w UE żadna decyzja nie może zapaść bez Polski". - Wszystkie państwa europejskie przyznają, że to Polska w wielu ważnych sprawach miała rację - dodał.

Trzaskowski zachęcał, by wszyscy przekonywali znajomych i rodzinę do tego, by w drugiej turze poszli do urn. Ponieważ - jak mówił - "ten wynik będzie bardzo bliski, że będzie na żyletki". - Dlatego bardzo was proszę: przekonujcie wszystkich rozmawiajcie ze wszystkimi w rodzinie, na podwórku, w pracy. Rozmawiajcie i tłumaczcie jaka jest stawka tych wyborów, bo reklamacji nie będzie - apelował.

Zdaniem kandydata KO silną pozycję w UE Polska zdobyła w bardzo szybkim tempie, dzięki ciężkiej pracy i zaangażowaniu Polaków. - To my udowodniliśmy ciężką pracą, że naprawdę jedno, dwa, góra trzy pokolenia są w stanie stworzyć potęgę, coś, co nie ma w historii Polski i w historii Europy precedensu - zaznaczył.

Wybory prezydenckie. Trzaskowski zapytany o kryptowaluty

Podczas spotkania, kandydat KO był pytany m.in. o to, jaki jest jego stosunek do kryptowalut. - Należy stworzyć takie rozwiązania prawne, by kryptowaluty mogły się rozwijać - stwierdził. Kandydat KO podkreślił, że tworząc takie rozwiązania należy "dbać o bezpieczeństwo indywidualnych posiadaczy".

Jeden z wyborców zapytał kandydata KO też o sprawę popieranego przez PiS Karola Nawrockiego i o to, dlaczego - jego zdaniem - Nawrocki nie pozwał w trybie wyborczym Onetu za doniesienia dotyczące jego przeszłości związanej z Grand Hotelem w Sopocie.

- Najbardziej smuci mnie to, że PiS wybrał takiego właśnie kandydata, co znaczy, że nie miał nikogo lepszego - powiedział Trzaskowski. - To doprowadza do tego, że w tak silnym i dumnym państwie europejskim jak Rzeczpospolita Polska, ostatni tydzień kampanii wyborczej upływa pod znakiem zadawania tego typu pytań jednemu z kandydatów - dodał.

