Trzaskowski z jasnym przekazem w Poznaniu. "Mogę powiedzieć z całą mocą"

- Zobaczyłem, że Jarosław Kaczyński przyszedł na konwencję i postawił przed sobą prezydenta Andrzeja Dudę i postawił z drugiej strony Karola Nawrockiego i nie czuł w tym żadnego obciachu , nic niestosownego, a właśnie dzisiaj chodzi o to, żeby jasno powiedzieć, że nie ma zgody na to, żeby był kolejny prezydent, który będzie marionetką Kaczyńskiego - powiedział Trzaskowski.

Kandydat na prezydenta sugerował, że gdyby udało mu się wygrać wybory już w 2020 roku, gdy przegrał z Andrzejem Dudą, "nie byłoby tych lat obciachu na scenie międzynarodowej". Wskazał też, że zadbałby o prawa kobiet, polską szkołę i gospodarkę oraz nie dopuściłby do wzrostu cen energii. - Nie byłoby tego wszystkiego, co oglądaliśmy za lat PiS-u - mówił.

- Jak na was patrzę, to mogę powiedzieć z całą mocą - jestem waszym kandydatem, kandydatem obywatelskim - stwierdził.

- Prawdziwy patriotyzm to taki, który łączy, buduje, do wszystkich wyciąga otwartą dłoń, a nie pięść . Bo polityka to nie jest ring bokserski. Takiego patriotyzmu dziś potrzebujemy - przekonywał Trzaskowski.

Kandydat na prezydenta wskazywał na konieczność opierania się na wartościach. - Czasy są, jakie są i widzimy, że jeżeli tych wartości nie będzie, to będzie rządził naszym politycznym dyskursem hejt i propaganda. Będzie rządziło kłamstwo i niestety to jest to, na co nastawiana jest dzisiaj cała młodzież przez media społecznościowe (...). Jeśli nie będziemy walczyć o wartości, to nie zadbamy o przyszłość następnego pokolenia - mówił.