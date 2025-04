W poniedziałek po godz. 18 w studiu "Super Expresu" rozpoczęła się debata prezydencka. Jako pierwszy pytanie zadawał kandydat na prezydenta Partii Razem Adrian Zandberg, który zdecydował się wywołać do pulpitu Rafała Trzaskowskiego (KO).

Trzaskowski z flagą na debacie. "Zwinęli, gdy nie patrzyliśmy"

Włodarz Warszawy pojawił się w studiu z flagą Polski. Zanim odpowiedział na pytanie Zandberga, oznajmił: - To jest flaga, z którą Karol Nawrocki przybył na debatę w Końskich, a potem, jak zgasły światła, ją porzucił na sali, na której dumnie powiewała - dodał.

Trzaskowski wspomniał, iż "wszyscy wiemy, co to znaczy porzucić flagę na placu boju". - Każdy to wie z historii Polski i każdy, kto interesuje się wojskiem, kto był w harcerstwie. Flagi się po prostu nie porzuca - podkreślił kandydat KO.

Interia skontaktowała się z przedstawicielem sztabu Karola Nawrockiego, by zapytać o komentarz do sytuacji. "Zwinęli, gdy nie patrzyliśmy", "Zwinęli i kombinują" - przekazała nam jedna z osób ze sztabu kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość.

Z kolei redaktor naczelny Interii Piotr Witwicki zamieścił zdjęcie wykonane po debacie w Końskich. Przedstawia ono ekipę telewizji Polsat pracującą przy tym wydarzeniu. W tle widać stanowiska kandydatów, a na tym, które zajmował Karol Nawrocki, stoi flaga.

Debata prezydencka. Zandberg do Trzaskowskiego: Okłamaliście miliony Polaków

Zandberg, zwracając się do Trzaskowskiego, przypomniał, iż jest on wiceszefem PO. - I partia, którą pan reprezentuje przed wyborami obiecywała, że skończy z traktowaniem majątku publicznego jak koryta dla polityków. To się nie wydarzyło, jest tak, jak było - ocenił.

Jak dodał, "trwa patologia i jedyne, co się zmieniło to legitymacje PiS zmieniły się na legitymacje PO i waszych przystawek". - Nie będę pana pytać, co pan zrobi, żeby to zmienić, bo widzę, jak wyglądają pana rządy w Warszawie i nie mam tutaj złudzeń. Chciałem pana zapytać, dlaczego półtora roku temu okłamaliście miliony Polaków w tej sprawie i czy nie jest wam wstyd? - pytał Zandberg.

Debata prezydencka. Trzaskowski: Flagi się nie porzuca

- Wracając do pana pytania, ja ubolewam nad jednym: że miał pan szansę wziąć odpowiedzialność w swoje ręce... Dlatego, że ustawiać się w roli recenzenta każdy potrafi - stwierdził Trzaskowski, zwracając się do Zandberga.

Reprezentant KO wytknął kandydatowi Razem, że ten miał szansę wejść do rządu, ale tego nie zrobił. - Mógł pan realizować postulaty swojej partii - wyliczał, wskazując m.in. na istotne dla ugrupowania Zandberga kwestie mieszkalnictwa. Według Trzaskowskiego politycy Razem byliby w stanie porozumieć się z resztą koalicji rządzącej i wnieść do niej pozytywny wkład.

- Porównywanie PiS do wszystkich innych jest po prostu nie fair. To, co wyczyniał PiS, jeżeli chodzi o rabunek państwa, kradzież, nepotyzm nie miało swojego precedensu w historii Polski i świetnie pan o tym wie - podsumował prezydent stolicy.

