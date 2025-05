W hali MOSiR, a nie na sandomierskim rynku, jak wcześniej zapowiadano, odbył się wieczór wyborczy Rafała Trzaskowskiego. Według sondaży kandydat KO wygrał pierwszą turę wyborów, ale o wynik w drugiej nie może być spokojny. Sympatycy Trzaskowskiego zgromadzeni na wieczorze wyborczym z jednej strony cieszyli się z rezultatu ich kandydata, a z drugiej zastanawiali się, co zrobić, by wygrać wybory.

Stosunkowo słabe wyniki w wyborach zanotowali koalicjanci Platformy Obywatelskiej - Szymon Hołownia z Polski 2050 i Magdalena Biejat z Lewicy. Tragedii co prawda nie było, ale znacznie lepsze wyniki osiągnęli Sławomir Mentzen i Grzegorz Braun. Obaj politycy kojarzeni z prawą stroną będą teraz kuszeni przez obie strony - Trzaskowskiego i Nawrockiego. Komu uda się to zrobić skutecznie? To pytanie, które zadawali sobie politycy KO.

Wybory prezydenckie 2025. Walka przed II turą

- Wynikiem Mentzena nie jesteśmy zaskoczeni. Spodziewaliśmy się wyniku na poziomie 14-15 proc. Wiele wskazuje na to, że to taki wynik - mówi Interii Sławomir Nitras.

- Wiemy, że ten elektorat, jak pięć lat temu, w dużym stopniu się dzieli. Spotykałem w tej kampanii wielu wyborców Konfederacji, którzy mówili, że w drugiej turze zagłosują na Rafała. Trzaskowski zwrócił się do wyborców Konfederacji bardzo wyraźnie. Bardzo nam zależy na tych wyborcach i jestem głęboko przekonany, że wielu z nich do siebie przekonamy - mówił na wieczorze wyborczym minister sportu.

Barbara Nowacka dodawała, że na wielu wyborczych spotkaniach Trzaskowskiego pojawiali się wyborcy Konfederacji, np. z czapeczkami "Mentzen 2025". - To ludzie, którzy myślą rozsądnie, dla których Trzaskowski ma ofertę, jak choćby dla młodych mężczyzn czy przedsiębiorców - mówiła Nowacka.

- Ale zupełnie szczerze - dodawała. - Mamy świadomość, że np. części wyborców Grzegorza Brauna nie przekonamy - podkreślała Nowacka.

- Karol Nawrocki to kandydat radykalny, został tak specjalnie wybrany, by przyciągać elektorat Konfederacji. A ja mam wrażenie, że to nie będzie tak, że w 100 procentach przyciągnie ten elektorat. Pięć lat temu wyborcy Bosaka w 40 proc. zagłosowali w drugiej turze na Trzaskowskiego. Jest wielu wyborców liberalnych, którzy nie widzą kandydata KO, ale w drugiej turze ich liberalizm gospodarczy może zwyciężyć - podkreślał natomiast europoseł Łukasz Kohut.

Wybory prezydenckie - wyniki sondażowe INTERIA.PL

Druga tura wyborów. W sztabie powtarza się jedno hasło

Politycy KO już teraz kalkulują, co zrobić, by pozyskać głosy wyborców Konfederacji. Cieszą się też, że oficjalnego poparcia udzielił Trzaskowskiemu już Szymon Hołownia. Czekają, aż zrobią to też Magdalena Biejat, Joanna Senyszyn i Adrian Zandberg. I jak podkreślają niemal wszyscy nasi rozmówcy - druga tura rozegra się "na żyletki".

- Wiedzieliśmy, że będzie blisko, nie wiemy, jak bardzo jest blisko. Wiemy, że Polska potrzebuje zmiany. Karol Nawrocki to gorsza zmiana, bo on nie ma formatu nawet Andrzeja Dudy. A my potrzebujemy czegoś więcej. Rząd potrzebuje twardego prezydenta, silnego, który jednak będzie współpracował z rządem. To Rafał Trzaskowski - podkreślał Nitras.

W Sandomierzu kilkanaście minut po wieczorze wyborczym w hali MOSiR zostali głównie politycy i dziennikarze. Niektórzy wyborcy czekali na zdjęcia z politykami, ale większość z nich szybko wyszła - do swoich domów, samochodów lub autokarów.

Salę szybko opuścił też sam Trzaskowski, który przekonywał, że wyścig się jeszcze nie skończył, a w drugiej turze potrzebna będzie jeszcze większa mobilizacja. Kandydat PO wraz z najbliższymi współpracownikami udał się do pobliskiego Tarnobrzega, gdzie o 22:30 spotyka się z mieszkańcami tego miasta.

Wyścig rzeczywiście zaczyna się od nowa. Finał odbędzie się 1 czerwca.

Z Sandomierza Łukasz Szpyrka

Nawrocki: Zwyciężymy w tych wyborach Polsat News Polsat News