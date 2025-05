Rafał Trzaskowski , kandydat PO na prezydenta spotkał się w środę z mieszkańcami wielkopolskiego Kępna . Jego zdaniem zbliżające się wybory prezydenckie rozstrzygną, jaka będzie Polska. - Te wybory są o tym, żebyśmy mieli prezydenta, który będzie współpracował, który rozliczy tych, którzy kłamali, kradli i niszczyli państwo, ale również pogoni rząd do realizacji wszystkich swoich obietnic i rozliczenia do końca odpowiedzialnych za to, co działo się przez osiem lat złej władzy - podkreślił.

Według kandydata KO, prezydenta Polski powinny cechować doświadczenie, uczciwość, umiejętność współpracy z różnymi samorządami, prowadzenie dialogu i służba ludziom. - Obiecuję wam prezydenta, który będzie prezydentem aktywnym, który będzie brał sprawy w swoje ręce, który będzie inicjował działania i doprowadzi do tego, że nie tylko wszystkie obietnice zostaną zrealizowane, ale więcej - wszystkie marzenia, które macie będą mogły być realizowane. Prezydent i politycy są od tego, żeby nie przeszkadzać tym, którzy idą do przodu , a pomóc tym, którzy potrzebują wsparcia - mówił Trzaskowski.

- Słyszałem pana ministra Czarnka, który już opowiadał o tym, co będzie likwidował, jak wróci do władzy. To jest człowiek odpowiedzialny za niszczenie naszej edukacji i za ten totalny chaos. On już przebiera nogami, żeby wrócić. Widziałem też Jacka Kurskiego z tym jego cynicznym uśmiechem jak już się szykuje, żeby wrócić (do TVP - red.), zarabiać miliony, bo jemu tylko o to chodzi, żeby płacili mu za kłamstwo - stwierdził Trzaskowski.