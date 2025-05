Trzaskowski spotka się z Mentzenem. "Nie trzeba mu codziennie przypominać"

"Rafał Trzaskowski jak mówi, że coś zrobi, to zrobi. Nie trzeba mu codziennie przypominać" - napisał Sławomir Mentzen. W ten sposób odniósł się do spotkania z Rafałem Trzaskowskim, które zaplanowano na sobotę. Wcześniej, bo w czwartek, dojdzie do rozmowy z Karolem Nawrockim. Obu kandydatom, którzy zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenckich, współlider Konfederacji przedstawił ośmiopunktową listę do podpisania.