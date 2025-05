Trzaskowski reaguje na listę Mentzena. "Na ten postulat się nie godzę"

- Niczego nie będę w ciemno podpisywał - powiedział Rafał Trzaskowski o liście postulatów Sławomira Mentzena, którą obaj politycy mają przedyskutować podczas sobotniego spotkania. Kandydat KO podkreślił, że nie popiera argumentu o blokowaniu wstąpienia Ukrainy do NATO. - Dziwię się, że Nawrocki chce go podpisać - ocenił wiceszef PO. Jego zdaniem to "przeczy polityce prezydenta Kaczyńskiego".