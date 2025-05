- W ankiecie wzięło udział 209 tys. ludzi. Niestety "nie" odpowiedziało 67 proc., "tak" 32 proc. - mówił Mentzen. - Jeśli to są pana wyborcy, to nie jest to zły wynik - ocenił Trzaskowski.

Po sobotniej rozmowie z Toruniu głos zabrali zarówno Mentzen, jak i Trzaskowski.-Uważam, że była to ciekawa rozmowa. Dobrze byłoby, żeby telewizje zaczęły puszczać tego rodzaju rozmowy. Widać, że jest zapotrzebowanie na takie dłuższe formy. Z sondy w internecie wynikało, że Trzaskowski nie przekonał moich wyborców. Ewidentnie to jednak nie było jego celem, chciał zmobilizować lewą stronę - powiedział Mentzen.

Dodał, że nie miał wcześniej nigdy okazji do takiej wymiany poglądów z Mentzenem. - Jeżeli przekonałem 1/3 wyborców Mentzena, jeszcze mam cały tydzień, aby przekonywać wszystkich innych nieprzekonanych. To jest to, co będę robił. Udowodniliśmy, że jesteśmy otwarci na rozmowy z każdym - wskazał Trzaskowski.