Trzaskowski przekazał kopertę Nawrockiemu. Znamy treść dokumentu

- W niej jest eksmisyjny pozew miasta Warszawa przeciwko rodzinie sześcioletnim dzieckiem. Niech pan wycofa ten pozew - mówi na nagraniu Nawrocki, apelując do kandydata KO, by "nie stał w jednym rzędzie z czyścicielami kamienic". To odniesienie do sprawy rodziny z Warszawy, która przekroczyła kryterium najmu komunalnego.