Trzaskowski odpowiada na propozycję Mentzena. "Skorzystam z zaproszenia"

Kandydat Koalicji Obywatelskiej w swoim przemówieniu odniósł się do propozycji, którą złożył wcześniej lider Konfederacji. Sławomir Mentzen zaprosił do rozmowy , która będzie transmitowana na kanale Youtube, obydwu kandydatów.

Rafał Trzaskowski przyznał, że będą postulaty w którymi nie zgodzi się z Mentzenem, ale " otwarta debata, to coś, czego wszyscy potrzebujemy ". Jednocześnie dodał, że w trakcie dyskusji " poszukiwać będzie czegoś, co łączy, a nie dzieli ".

- Obiecuję również wszystkim swoim konkurentom, wszystkim swoim przyjaciołom, że jak wygram wybory prezydenckie to będę się z wami spotykał, będę was słuchał, dlatego, że każdy głos się liczy. Ja w przeciwieństwie do mojego konkurenta mówię to na serio - podkreślił.