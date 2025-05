Kandydat Koalicji Obywatelskiej w swoim przemówieniu odniósł się do propozycji, którą złożył wcześniej lider Konfederacji. Sławomir Mentzen zaprosił do rozmowy, która będzie transmitowana na kanale Youtube, obydwu kandydatów.

W trakcie rozmowy politycy mają nie tylko dyskutować na temat swojego programu, ale także podpisać deklarację spełnienia kilku postulatów, szczególnie ważnych dla wyborców Konfederacji.

- Sławomir Mentzen zaprosił mnie do siebie na swój kanał na Youtube, na dyskusję. Tak, przyjdę, porozmawiamy - zapowiedział.

Wieczorem szefowa sztabu KO przekazała, że do rozmowy Mentzen-Trzaskowski dojdzie o godzinie 19 w sobotę. "Umówieni" - zapewniła Wioletta Paprocka.

Wybory prezydenckie. Rafał Trzaskowski przyjmuje propozycję Mentzena

- Mój konkurent, Karol Nawrocki zapowiedział, że podpisze deklarację, którą Sławomir Mentzen przygotował. Ja nie wiem, co oni w PiS-ie mają z tym podpisywaniem szybko i w ciemno. Już jednego takiego prezydenta mamy. W związku z tym, panie Sławomirze, ja nie gwarantuję panu, że cokolwiek podpiszę ale gwarantuję, że porozmawiamy szczerze - dodał.

Rafał Trzaskowski przyznał, że będą postulaty w którymi nie zgodzi się z Mentzenem, ale "otwarta debata, to coś, czego wszyscy potrzebujemy". Jednocześnie dodał, że w trakcie dyskusji "poszukiwać będzie czegoś, co łączy, a nie dzieli".

- Obiecuję również wszystkim swoim konkurentom, wszystkim swoim przyjaciołom, że jak wygram wybory prezydenckie to będę się z wami spotykał, będę was słuchał, dlatego, że każdy głos się liczy. Ja w przeciwieństwie do mojego konkurenta mówię to na serio - podkreślił.

Rafał Trzaskowski w Sosnowcu. Nawrocki to "polityk ekstremalny, radykalny"

W przemówieniu nie zabrakło ocen konkurenta Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze wyborów. Zdaniem kandydata Koalicji Obywatelskiej wybór Karola Nawrockiego będzie oznaczał "powrót Polski na peryferia" ze względu na skłócenie narodu.

- Mój konkurent nie ukrywa tego, że celem jego prezydentury jest doprowadzenie do kryzysu rządowego. Do kłótni, do problemów - przekonywał.

- Nie miejcie złudzeń to jest polityk ekstremalny, radykalny. To jest polityk, który najchętniej maszerowałby z Grzegorzem Braunem po polskich ulicach. Nie pozwólmy na to, idźcie głosujcie, wybierajcie mądrze, bo wówczas wygra cała Polska - apelował.

Rozmowa Trzaskowski - Mentzen. Sztab Konfederacji o deklaracji kandydata KO

O komentarz do słów Rafała Trzaskowskiego, jeszcze przed podaniem dokładnej godziny spotkania, poprosiliśmy szefa sztabu Sławomira Mentzena, Bartosza Bocheńczaka.

- Rafał Trzaskowski, ani nikt z jego sztabu się z nami nie kontaktował. Zapowiedź przyjścia na rozmowę ze Sławomirem Mentzenem znamy wyłącznie dzięki informacjom medialnym - wyjaśniał.

Wcześniej poseł Konfederacji Przemysław Wipler, w mediach społecznościowych, sugerował, że nie przyjęcie zaproszenia do rozmowy ze Sławomirem Mentzenem może być kluczowe dla głosowania Polaków w drugiej turze.

"Kto odmówi rozmowy ze Sławomirem Mentzenem - przegra. Tak jak Bronisław Komorowski i Paweł Kukiz debaty z Andrzejem Dudą. Te rozmowy, jeśli się odbędą, będą miały większą oglądalność niż jakakolwiek debata w tej kampanii i więcej zmienią niż te debaty" - napisał.

Poboży w "Graffiti": Kosiniak-Kamysz pomaga Tuskowi w budowie reżimu autorytarnego Polsat News Polsat News