Choć nie brakowało między politykami punktów spornych i kandydat KO nie podpisał ośmiopunktowej deklaracji Sławomira Mentzena, to poparł cztery jej punkty - o niepodnoszeniu podatków, o niepodpisaniu ustawy ograniczającej obrót gotówkowy, o nieograniczaniu dostępu Polaków do broni oraz niewysyłaniu polskich żołnierzy na Ukrainę (z zastrzeżeniem, że sytuacja może zmienić się, gdyby Ukraina dołączyła do NATO).