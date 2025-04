W skrócie: Rafał Trzaskowski odzyskuje energię po udanej debacie. Jego kampania przyspiesza, a dobre nastroje powróciły do Platformy Obywatelskiej.

Trzaskowski planuje utrzymać tempo swojej kampanii podczas długiego weekendu majowego, odwiedzając kolejne miejscowości.

Dzięki skutecznym spotkaniom wiecowym i symbolice flagi, sztab Trzaskowskiego zamierza umocnić swoją pozycję przed wyborami prezydenckimi.

Kampania wyborcza wchodzi w kluczową fazę, a - jak podkreślają politycy - nie można stracić w niej ani jednego dnia z 18 pozostałych. Dlatego też sztab Rafała Trzaskowskiego zdecydował, że włodarz Warszawy nie zwolni tempa na długi weekend majowy i ma kontynuować spotkania z mieszkańcami różnych miejscowości w formie wiecowej.

Wybory prezydenckie 2025. Trzaskowski rusza z flagą

Trzaskowski nie będzie jednak sam, bo towarzyszyć mu będzie flaga, która w sztabie traktowana jest niczym swego rodzaju totem po debacie w "Super Expressie".Stronnicy kandydata PO przekonują, że zabieg z flagą, którą Karol Nawrocki zostawił w Końskich, okazał się dużym sukcesem.

Dlatego też Trzaskowski do 2 maja, czyli właśnie Święta Flagi, będzie podróżował po Polsce z biało-czerwoną. Mówiła o tym Interii posłanka Agnieszka Pomaska: - Pamiętajmy o tym, bo ta debata też udowodniła, co to jest patriotyzm na pokaz, w którym przoduje PiS. W Święto Flagi będziemy o tym pamiętać. Mam nadzieję, że tego dnia o fladze nie zapomni pan Nawrocki - szczypała kandydata PiS Pomaska.

Debata pomogła. W KO wróciły dobre nastroje

W Platformie Obywatelskiej dominują dobre nastroje po debacie w "SE". Wrócił entuzjazm i wiara w to, że kampania Trzaskowskiego zmierza w kierunku pozytywnego rozstrzygnięcia. - Takie wydarzenie było potrzebne. W każdej kampanii ważny jest taki moment, by pójść do przodu, by stawiać kolejne kroki - słyszymy od jednego z polityków PO.

- Oj bardzo, bardzo jesteśmy zadowoleni po tej debacie - nie ukrywa inny ze stronników Trzaskowskiego. - To był ważny moment, bo wielu powtarza, że w debatach lider może tylko stracić. A tutaj ta reguła się nie potwierdziła. Rafał wypadł wyśmienicie - przekonuje.

I choć w PO nikt nie chce użyć słowa "błąd", po debacie w Końskich pozostawał duży niedosyt, mnożyły się wątpliwości i pytania. Sztab Trzaskowskiego wiedział, że sytuacja nieco wymknęła się spod kontroli, a lider stracił największy wpływ na kampanijne wydarzenia. Pojawili się inni kandydaci, którzy w krótkim czasie nieco "urośli". Trzaskowskiemu. U niego, choć wciąż był aktywny, brakowało błysku.

- Nie były to najłatwiejsze dwa tygodnie, ale robiliśmy swoje. Wiedzieliśmy, że ta debata w "Superaku" będzie ważna. Trzeba było się do niej dobrze przygotować. Rafał był tam po prostu dobry, a to nie tylko kwestia flagi, ale całości wydarzenia. A teraz to tylko napędza, wróciła dobra energia - słyszymy od jednego z członków sztabu.

Wybory prezydenckie 2025. Gorąca majówka Trzaskowskiego

Tę energię Rafał Trzaskowski będzie chciał też wykorzystać w trakcie długiego weekendu majowego.Plan opiera się na sprawdzonych spotkaniach wiecowych. Już po debacie, czyli we wtorek, takie duże spotkanie odbyło się w Toruniu, gdzie Trzaskowski apelował o przyspieszenie rozliczeń rządów PiS.

- Tak, żebyśmy mogli się zająć czymś innym. Tak, abyśmy nie musieli już oglądać Jarosława Kaczyńskiego, który z jeden strony obstawił się prezydentem Andrzejem Dudą, a z drugiej Karolem Nawrockim. W ostatnich tygodniach i miesiącach widać było różnice pomiędzy prezydentem a panem Nawrockim i panem prezesem. Jednak prezydent Duda uległ. Gdy dostał rozkaz, że ma pojawić się na partyjnej imprezie i zrzucić z siebie pozory niezależności, to zrobił to - mówił Trzaskowski, któremu towarzyszyła biało-czerwona flaga.

Takie mobilizacyjne wiece jak w Toruniu będą odbywać się w różnych miejscach. 30 kwietnia odwiedza Nowe Miasto Lubawskie i Olsztyn. 1 maja będzie w Malborku i Sopocie.

2 maja odwiedzi Słupsk i Kościerzynę, a tego dnia, czyli w Święto Flagi, można spodziewać się jeszcze dodatkowego wydarzenia związanego właśnie z flagą.

3 maja Trzaskowski wróci do Warszawy, by wziąć udział w uroczystościach związanych z 234. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dzień później wróci na trasę, ale tym razem kierunek będzie inny - kandydat KO odwiedzi Lublin i Zamość.

5 maja odbędzie się natomiast kolejne kampanijne wydarzenie. W Polsat News dojdzie do debaty pomiędzy przedstawicielami wszystkich sztabów kandydatów w tych wyborach prezydenckich.

