Po emocjonujących wieczorach wyborczych, kończących pierwszą turę wyborów prezydenckich, rozpoczęły się dwa decydujące tygodnie dzielące nas od głosowania, które ostatecznie wyłoni nowego prezydenta.

Sztaby obu kandydatów szykują się na wielką mobilizację, jednak - co ciekawe - nie tylko swoich zwolenników, ale także przeciwników swoich rywali. A to nie zawsze oznacza to samo.

Druga tura wyborów. Strategia PiS

Strategia PiS na nadchodzące dni jest klarowna - przekonywanie, że nawet jeśli Karol Nawrocki nie jest kandydatem idealnym dla wyborców Konfederacji, Grzegorza Brauna czy Adriana Zandberga, to jest jedynym gwarantem "powstrzymania Donalda Tuska".

Ten tok myślenia pobrzmiewał już w przemówieniu Karola Nawrockiego podczas wieczoru wyborczego. Mówili o tym także otwarcie politycy PiS, zgromadzeni w Sali BHP w Gdańsku.

Kampania bez umizgów. Jak PiS przekona Konfederację?

- Umizgiwanie się do wyborców Konfederacji czy Grzegorza Brauna, próba składania ofert byłaby błędem. Ci ludzie mają swoje poglądy i swój rozum. Im trzeba dać racjonalne argumenty i tak zamierzamy zrobić - tłumaczy nam jeden ze sztabowców PiS.

Tym racjonalnym argumentem ma być pokazywanie, do czego może doprowadzić "jedynowładztwo Tuska". - To będą wybory na "nie". Kto zmobilizuje więcej przeciwników swojego rywala albo zdemobilizuje jego zwolenników, ten wygra - mówi nasz rozmówca.

- Konfederacja już doświadczyła odebrania finansowania przez PKW, akcji w internecie wymierzonej w Mentzena, o przekazie mówiącym, że jest faszystą i nacjonalistą nie wspominając. Z prezydentem Trzaskowskim Mentzen i Konfederacja będą spychani do narożnika jako radykałowie i będzie na to pracował cały aparat państwa - dodaje inny z polityków PiS.

PiS w swoich kalkulacjach zakłada, że wyborcy Sławomira Mentzena są podzieleni i, nawet jeśli on sam nie wskaże na żadnego z kandydatów, to ci, którzy nie chcą Trzaskowskiego i tak pójdą zagłosować, a reszta być może zostanie w domu.

Wyborców Grzegorza Brauna z kolei sztab PiS postrzega jako zupełnie nieprzewidywalnych, choć liczy na to, że przynajmniej część uda się namówić na głosowanie za Nawrockim.

Co ciekawe, PiS swój przekaz chce też skierować do wyborców Adriana Zandberga. Sztabowcy policzyli, że co szósty wyborca Zandberga jest do przekonania. - To wyborcy w dużej mierze stawiający na gospodarkę, na poprawę sytuacji w służbie zdrowia. Tymi tematami możemy więc do nich dotrzeć. Tylko jedna trzecia wyborców Zandberga kieruje się kwestiami ideologicznymi - słyszymy w sztabie PiS.

Newralgiczna grupa wyborców. Z nimi PiS ma dziś problem

Jednocześnie sztabowcy PiS zastanawiają się, jak w drugiej turze poprawić frekwencję w najstarszej grupie wyborców, bo tu widzą dla siebie szansę na wzrosty. Narzekają, że w grupie wiekowej 60 plus, gdzie kandydaci PiS notują bardzo dobre wyniki, frekwencja wyniosła tylko 58 proc. Będą więc szukać sposobu na jej poprawę i większa mobilizację wśród starszych wyborców.

- W grupie seniorów duża jej część to kobiety, musimy do nich dotrzeć i mocniej je zaktywizować przed drugą turą - uważa jeden ze sztabowców. - To rezerwuar głosów, który musimy uruchomić. Bo owszem seniorzy zagłosowali, ale w dużej mierze nie "nasi" - dodaje.

Jeśli druga tura to wyścig na mobilizację, to z perspektywy PiS największym zagrożeniem jest wielka mobilizacja przeciwników PiS.

- Jeśli Platformie uda się rozbudzić antypisowskie demony jak w 2023 roku, to będzie nam zdecydowanie trudniej - słyszymy od posła PiS.

Politycy PiS spodziewają się w najbliższych dniach uruchomienia masowej akcji profrekwencyjnej w internecie, także z udziałem organizacji pozarządowych i celebrytów. Ich zdaniem, tego typu działania zagrały w 2023 roku na korzyść Koalicji Obywatelskiej.

To, czym się pocieszają to fakt, że duża frekwencja w pierwszej turze nie wywindowała notowań Rafała Trzaskowskiego, więc do końca nie da się przewidzieć, czy jej wzrost w drugiej turze zagra wyłącznie na korzyść kandydata KO. - Liczymy na to, że nawet przy dużym wzroście frekwencji, te głosy się rozłożą, a mając bezpieczną przewagę w postaci głosów prawicowych wyborców z pierwszej tury, uda się dowieźć zwycięstwo - kreśli scenariusz sztabowiec PiS.

Kamila Baranowska

