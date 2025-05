Wybory prezydenckie

To ostatni moment dla wyborców. Mija ważny termin

Czwartek to ostatni dzień na pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania, które umożliwia oddanie głosu w II turze wyborów prezydenckich. Umożliwia ono oddanie głosu w dowolnej obwodowej komisji wyborczej w kraju i za granicą. To również ostatni dzień na złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania, jeśli chce się oddać głos w innej komisji niż w pierwszej turze.