Ostatnią część stanowiły swobodne wypowiedzi pretendentów do Pałacu Prezydenckiego. Debatę zamykało oświadczenie kandydata z ramienia Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego.

Włodarz Warszawy podkreślił, że "te wybory są o tym, żeby każdy miał szansę na dokładnie takie same usługi publiczne, niezależnie od tego, gdzie się urodził i gdzie mieszka".

- Tej prawdy polityk nie może się obawiać. Prawda musi zwyciężyć i to jest najważniejsze - podkreślał Trzaskowski, dodając przy tym, że "trzeba reagować, kiedy dzieje się zło".

Kończąc swoje oświadczenie prezydent Warszawy uniósł białą kopertę , którą miał na pulpicie. Po chwili zwrócił się do jednego ze swoich kontrkandydatów, Karola Nawrockiego.

- To jest ostatnia szansa, propozycja, żeby się zachować w sposób uczciwy . Proszę bardzo, panie Karolu, niech pan przyjmie, przeczyta pan sobie i zobaczy pan, jak można zachować się w sposób uczciwy - powiedział, wręczając tajemniczą kopertę kandydatowi wspieranemu przez PiS.

Podczas poniedziałkowej debaty pomiędzy Nawrockim a Trzaskowskim kilkakrotnie dochodziło do spięć. Osią sporu było głównie mieszkanie Karola Nawrockiego w Gdańsku, należące w przeszłości do Jerzego Ż. Kandydat KO pokazał m.in. oświadczenie opublikowane przez Interię, w którym Nawrocki zobowiązał się do dożywotniej opieki nad starszym mężczyzną.