Szymon Hołownia ogłasza ws. wyborów prezydenckich

- Powie ktoś: "Ale jak niezależnym? Skoro masz człowieku partię polityczną, jesteś w tej grze, jesteś na scenie". Tak, stworzyłem wspaniały ruch - Polskę 2050 - ale jestem i będę niezależny, bo nie mam i nie będę miał nad sobą żadnego premiera, który zadzwoni do mnie i będzie mi mówił, co mam robić. Nie będę miał też nad sobą żadnego przewodniczącego partii. To jest niezależność - ocenił Szymon Hołownia.

