Marszałek Sejmu również zwraca dużą uwagę na potrzebę stabilizacji systemu - za co właśnie powinien odpowiadać prezydent. - Wojna polsko-polska zaczyna realnie obniżać bezpieczeństwo Polaków - mówi Hołownia.

Dlaczego Hołownia startuje w wyborach?

- Nie startowałbym, gdybym uważał, że to najlepsze rozwiązanie - w taki sposób Hołownia odniósł się do kandydatury Rafała Trzaskowskiego . Marszałek Sejmu uważa, że prezydent Warszawy jest dobrym samorządowcem, jednak równocześnie "ma swojego przewodniczącego, którego będzie musiał słuchać".

- Jestem szefem partii, którą założyłem, żeby odblokować Polskę, ale to daje mi ten komfort, że jedynymi, do których będę musiał zadzwonić, by usłyszeć, czy mam podpisać ustawę, czy nie, będą nie prezesi, a ludzie - mówił Hołownia.