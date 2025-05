"Przedstawiona korespondencja nie należy do mnie. To bezczelne fałszerstwo , które ma mnie oczernić i uderzyć w moją wiarygodność" - podkreślił Marcinkiewicz w mediach społecznościowych.

Sztabowiec dodał, że "w trybie natychmiastowym" kieruje sprawę do prokuratury oraz sądu . Zaznaczył, że materiały są "jawnym naruszeniem jego dóbr osobistych ".

Według Republiki "prawdziwość" informatora jest potwierdzona w trzech źródłach. W korespondencji pojawia się zdjęcie Marcinkiewicza oraz pytanie "masz coś?", na co w odpowiedzi zasugerowano posiadanie silnych środków odurzających.

Publikację materiałów sam Marcinkiewicz ocenił jako "działania doskonale znane z czasów rządów PiS".

"W podobny sposób spreparowano między innymi korespondencję senatora Krzysztofa Brejzy, wykorzystując do tego publiczne środki i służby specjalne. To nie jest przypadek - to gangsterska i cyniczna metoda walki politycznej, na którą w demokratycznym państwie nie ma i nie będzie zgody" - napisał w swoim oświadczeniu.