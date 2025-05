- Scenariusze są dwa . Albo nasi wyborcy tak się wkurzą na to, że Karol jest atakowany z każdej strony przez cały aparat państwa, media i wszystkie partie i będzie nadzwyczajna mobilizacja . Albo wręcz przeciwnie, będzie demobilizacja już w pierwszej turze. Liczymy, że jednak to pierwsze - rysuje nam obraz sytuacji jeden ze sztabowców.

Przedostatni tydzień kampanii wyborczej zaczął się dla Karola Nawrockiego fatalnie. Zwłaszcza że wydawało się, że od czasu debat w Końskich kandydat PiS wskoczył na falę, co było widać w rosnących sondażach. To sztabowcy Rafała Trzaskowskiego mieli się czym martwić , bo dystans między ich kandydatem a kandydatem PiS coraz bardziej się zmniejszał.

Spotkanie Nawrockiego z Donaldem Trumpem w Gabinecie Owalnym miało dać kandydatowi PiS paliwo, na którym dojedzie do pierwszej tury wyborów i skończy ją z dobrym wynikiem, powyżej 30 procent, a może nawet przeskoczy lidera sondaży, jak Andrzej Duda Bronisława Komorowskiego w 2015 roku, co utorowało mu drogę do zwycięstwa w drugiej turze.

- Politycy KO wyciągnęli wnioski z porażki Komorowskiego w 2015 roku i postanowili nie dopuścić do tego, by Karol wygrał pierwszą turę - uważa jeden z posłów. - Za dobrze mu szło, zwłaszcza po spotkaniu z Donaldem Trumpem - dodaje.

Gdy pytamy o nastroje w partii, to słychać, że przeważają te bojowe. - Wkurzenie jest duże. Byłem wczoraj na spotkaniu w terenie i wyborcy też są bardzo wzburzeni tym, co robią z Karolem - relacjonuje jeden z działaczy PiS.

Co nie znaczy, że nie będzie próby kontrataku . W środę PiS chce przypomnieć sprawę reprywatyzacji , pokazując, że w sprawie przejmowania mieszkań po zaniżonych cenach to ich rywal ma "więcej za uszami".

- Widzimy, jaki jest cel drugiej strony: zrobić z Karola oszusta. Dokładnie to samo demokraci próbowali zrobić w USA z Trumpem, tylko im nie wyszło. Trzymamy kciuki, by u nas skończyło się podobnie. A czy tak będzie? Na dzisiaj trudno powiedzieć. Spodziewamy się kolejnych ataków i kontynuacji tematu, bo w interesie Trzaskowskiego jest, by sączyć ten przekaz aż do 18 maja - wyjaśnia sztabowiec Nawrockiego.